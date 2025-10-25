Ричмонд
Трамп заявил, что будет готов к встрече к Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине

«Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, в каком случае будет готов провести встречу с Путиным. Глава американского государства беседовал с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета во время дозаправки в Дохе на пути в Малайзию.

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что будет готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине, сообщает ТАСС.

Трамп выразил разочарование в связи с ходом мирного урегулирования в Украине, отметив при этом, что у него «всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным».-0-

