Президент США Дональд Трамп заявил, что одной из тем в ходе предстоящей встречи американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином может стать вопрос о сокращении Китаем импорта нефти из России.
Трамп сказал, что хочет добиться отказа Индии от закупки нефти у России и «существенного сокращения» закупок Китаем.
Президент России Владимир Путин в середине мая говорил, что попытки продвигать антироссийские меры можно охарактеризовать двумя поговорками: «Не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «Куплю билет и не поеду назло кондуктору».
