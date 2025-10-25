Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сказал, что обсудит с Си Цзиньпином сокращение КНР импорта нефти из России

Президент США Дональд Трамп заявил, что одной из тем в ходе предстоящей встречи американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином может стать вопрос о сокращении Китаем импорта нефти из России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что одной из тем в ходе предстоящей встречи американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином может стать вопрос о сокращении Китаем импорта нефти из России.

Трамп сказал, что хочет добиться отказа Индии от закупки нефти у России и «существенного сокращения» закупок Китаем.

Президент России Владимир Путин в середине мая говорил, что попытки продвигать антироссийские меры можно охарактеризовать двумя поговорками: «Не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «Куплю билет и не поеду назло кондуктору».

Читайте материал «WSJ: Ким Чен Ын не получал от руководства США предложения о встрече Трампом».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше