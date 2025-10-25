Ричмонд
Трамп заявил, что обсудит с Си Цзиньпином сокращение импорта нефти из РФ

Дональд Трамп заявил, что Индия может отказаться от закупок российской нефти.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп заявил, что может обсудить вопрос о сокращении Китаем импорта нефти из РФ на предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет ТАСС.

«Я могу обсудить это. Китай значительно сокращает закупки нефти из России. А Индия полностью откажется от них», — заявил глава Белого дома на борту самолета по пути в Малайзию.

Ранее сообщалось, что Китай пообещал принять «решительные ответные меры», если пострадают интересы страны. Заявление прозвучало на фоне требований Дональда Трампа о закупках нефти у РФ.

