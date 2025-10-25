В Госдуме жестко ответили за российские активы: «Никто не простит»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о желании Европейского союза забрать замороженные российские активы. Он подчеркнул, что подобного никто не простит, и предложил конфисковать имущество у авторов данной идеи. С соответствующим призывом политик выступил в личном Telegram-канале.
Володин подчеркнул, что из-за поддержки киевского режима ряд стран ЕС столкнулись с дефицитом денежных средств. И не придумали ничего лучше, кроме как украсть активы РФ. Однако подобные действия, определенно, будут иметь последствия.
«Никто не простит. Будем требовать вернуть украденное. Европейским государствам, замешанным в воровстве, придётся это сделать, выплатив суммы куда большие, с начисленными процентами», — написал Володин.
Тогда же председатель ГД подчеркнул, что одним из видов наказания может быть конфискация имущества. Изымать его нужно у тех, кто выступает инициатором воровства российских активов. Все эти деньги должны пойти в счет средств, которые забрали у России.
«Считаем правильным, чтобы у инициаторов этих решений и принимающих их в различных органах власти было конфисковано имущество и любые активы, принадлежащие им, в счёт уплаты средств, украденных у Российской Федерации», — добавил Володин.
Тем временем на замороженные на Западе российские активы позарилась даже Бельгия. Сообщается, что страна планирует «реинвестировать» имущество РФ. Все для получения дохода в будущем. Полученные деньги Бельгия хочет отправлять в собственный оборонный бюджет. По той же причине Брюссель выступал против передачи активов РФ Украине. Подобного хотят сразу несколько стран ЕС.
Напомним, о последствиях за конфискацию российских активов неоднократно предупреждала и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она подчеркивала, что никакой хаосы, как этого ждут в ЕС, в России не будет. Будут исключительно меры. Причем жесткие.
В свою очередь, в Германии уже бьют тревогу из-за схемы ЕС с российскими активами. Поскольку такие действия объединения могут дорого обойтись обычным налогоплательщикам. Поскольку Украина попросту не сможет нормально вернуть деньги, если ей их передадут.