Литва запретила полеты вдоль границы с Белоруссией на высоте менее 3600 метров

Власти Литвы временно запретили летать на высоте ниже 3600 метров вдоль некоторых участков, расположенных на границе страны с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в авиадиспетчерской службе прибалтийского государства.
О введении ограничений стало известно в субботу, 25 октября. Тогда же источник ТАСС подчеркнул, что аналогичные правила начали действовать на некоторых участках на границе Литвы с Латвией.
«Временные запретные зоны установлены для операций национальной безопасности и подразумевают запрет на полеты на высоте ниже 3600 м вдоль ряда участков литовско-белорусской границы», — сказал источник ТАСС.
Подчеркивается, что ограничения будут действовать до 1 декабря. Причем включительно. Информация об их наличии уже доведена до всех, кто связан с перелетами.
Напомним, в прошлом Литва также ограничивала движение на некоторых пунктах пропуска на границе с Белоруссией. Однако сегодня, 25 октября, они были сняты. В свою очередь, Минск уже заявлял о готовности сотрудничать по вопросу границы.