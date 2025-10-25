Израиль точечно ударил по центру сектора Газа

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по центральной части сектора Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«ЦАХАЛ нанесла точечный удар в районе Нусейрат в центральной части сектора Газа по террористу, который планировал совершить неминуемую атаку на войска ЦАХАЛ», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе заявили, что подразделения израильской армии развернуты в этом районе «в соответствии с соглашением о прекращении огня» в Газе. Войска «продолжат принимать меры по устранению любой непосредственной угрозы», отметили в армии.
19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими боевиками режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал армии указание «принять меры» против боевиков. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе. Завершив серию ударов по Газе, вечером того же дня Израиль заявил, что его армия вернулась к соблюдению режима прекращения огня в анклаве.
9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана, и 10 октября режим прекращения огня в Газе вступил в силу.
29 сентября Белый дом обнародовал «всеобъемлющий план» президента США, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. -0-