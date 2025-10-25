Израиль точечно ударил по центру сектора Газа

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими боевиками режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал армии указание «принять меры» против боевиков. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе. Завершив серию ударов по Газе, вечером того же дня Израиль заявил, что его армия вернулась к соблюдению режима прекращения огня в анклаве.