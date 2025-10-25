Bild: Евросоюз вошел в тройку главных торговых партнеров РФ

Европейский союз остается одним из трех крупнейших торговых партнеров России, несмотря на действующие санкции. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на данные Немецкого экономического института (Institut der deutschen Wirtschaft, IW).
По информации института, в 2024 году объем российского экспорта вырос на 18 процентов. Совокупный товарооборот между Россией и странами Евросоюза составил 67,5 миллиарда евро.
При этом крупнейшим внешнеторговым партнером России в прошлом году стал Китай — объем двусторонней торговли достиг 244,8 миллиарда долларов.
Ранее лидер РФ Владимир Путин заявил о неэффективности новых санкций США против России.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше