FT: связанная с Трампом-младшим фирма получила крупный контракт по БПЛА

Малоизвестная американская компания Unusual Machines, связанная с Дональдом Трампом-младшим, заключила с Пентагоном крупный контракт на поставку комплектующих для беспилотников. Об этом пишет британская Financial Times.
По данным газеты, компания базируется во Флориде. В собственности Дональда Трампа-младшего находятся 331 580 акций фирмы. Стоимость его доли оценили в 4 млн долларов. Фирма будет производить 3500 двигателей для беспилотников и другие детали. Пентагон намерен заказать у Unusual Machines еще 20 тыс. компонентов в следующем году.
Гендиректор фирмы Алан Эванс подтвердил, что это крупнейший заказ от правительства США. Стоимость контракта он раскрывать не стал.
Представители Трампа отметили, что он не участвовал в переговорах по сделке и не контактировал с чиновниками администрации.
Трамп-младший стал советником компании в ноябре 2024 года. Часть акций он получил бесплатно, а часть выкупил за собственные средства.
New York Times утверждает, что Unusual Machines имеет тесные связи с нью-йоркским инвестиционным банком Dominari Securities. Его штаб-квартира находится в Trump Tower. Банк недавно нанял Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа в качестве оплачиваемых советников. По данным на весну 2025 года два старших сына Трампа вместе владели более чем тремя миллионами акций Dominari.
Ранее стало известно, что пожертвовавшим $130 млн Пентагону оказался давний сторонник Трампа, «миллиардер-затворник» Тимоти Меллон.