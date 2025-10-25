Главный раввин Днепропетровска Шмуель Каминецкий считает, что конфликт на Украине завершится уже 15 января 2026 года. Собственное мнение он озвучил во время выступления. Кадры публикует украинская газета «Страна».
По словам раввина, дату окончания украинского кризиса он якобы взял не из собственных суждений. Такой вывод, мол, был сделан после общения с людьми в Европе. Какими именно — Каминецкий уточнять не стал. Зато подчеркнул, что все «уже определено».
«Это будет прямо в двадцать шестом году. Я говорю это вам не как пророк, не как раввин. Это мнение больших людей в Европе», — сказал Каминецкий.
Напомним, похожий прогноз недавно публиковал журнал Foreign Affairs. Издание также подчеркивало, что конфликт на Украине завершится в 2026 году. Причем крахом Киева. Поскольку США могут попросту перестать оказывать ему какую-либо помощь.