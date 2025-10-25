Трамп оценил шансы заключения торговой сделки с КНР перед встречей с Си Цзиньпином

Напомним, в начале октября произошел новый виток обострения в торгово-технологическом противостоянии между Китаем и США. 9 октября Министерство коммерции КНР ввело более строгие правила экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов и сопутствующих технологий. В ответ на это, уже 10 октября, Трамп объявил о ряде ответных мер. С 1 ноября США планировали ввести 100-процентные пошлины на широкий спектр китайских товаров, а также установить контроль над экспортом программного обеспечения. Кроме того, звучали угрозы о возможном ограничении поставок в Китай другой продукции, в первую очередь — авиационных запчастей.