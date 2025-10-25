Ричмонд
Кэтрин Коннолли победила на президентских выборах в Ирландии

Кэтрин Коннолли поддержали более 63% избирателей на президентских выборах в Ирландии.

Источник: Аргументы и факты

Независимый кандидат Кэтрин Коннолли победила на выборах президента в Ирландии, она получила поддержку 63,4% избирателей, передает RTE.

В то же время Хизер Хамфрис, которую выдвинула партия «Фине гэл», входящая в правящую коалицию, набрала 29,5% голосов. Еще 7,2% избирателей поддержали представителя другой правительственной партии «Фианна фойл» Джима Гэвина.

Отмечается, что явка на выборах составила 45,8%.

С 2011 года пост президента Ирландии занимает Майкл Хиггинс. В 2018-м его переизбрали на второй семилетний срок. Полномочия Майкла Хиггинса истекают 11 ноября.