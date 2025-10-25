Кэтрин Коннолли победила на президентских выборах в Ирландии

В то же время Хизер Хамфрис, которую выдвинула партия «Фине гэл», входящая в правящую коалицию, набрала 29,5% голосов. Еще 7,2% избирателей поддержали представителя другой правительственной партии «Фианна фойл» Джима Гэвина.