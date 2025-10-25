Ричмонд
Трамп дал неожиданную оценку будущей встречи с Си Цзиньпином: президент США выразил надежду

Трамп назвал высокими шансы на заключение торговой сделки с Си Цзиньпином.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал высокими шансы на заключение торговой сделки во время будущих переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. С соответствующим заявлением американский лидер выступил перед журналистами.

Как отметил глава Белого дома, он возлагает большие надежды на встречу с Си Цзиньпином. Поскольку во время нее планируется обсудить целый ряд важных вопросов. В том числе, поступление синтетических опиоидов из Китая в США. Причина в том, что они вредят многим людям и «это необходимо прекратить».

«Полагаю, у нас есть действительно хороший шанс заключить весьма всеобъемлющее соглашение», — сказал Трамп.

Напомним, встреча президента США с председателем КНР состоится уже 30 октября. Главы стран увидятся в Южной Корее. Там пройдет саммит АСЕАН — Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Как признавался Трамп, он надеется договориться, в том числе, о сокращении количества ядерного оружия.

