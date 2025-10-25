Володин выступил за конфискацию имущества инициаторов воровства активов РФ

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин выступил за конфискацию имущества и активов инициаторов решений о воровстве замороженных российских активов. Об этом он писал в своем канале на платформе Мах.
По словам Володина, деньги могли бы пойти в счёт возврата украденных средств.
«Считаем правильным, чтобы у инициаторов этих решений и принимающих их в различных органах власти было конфисковано имущество и любые активы, принадлежащие им, в счёт уплаты средств, украденных у Российской Федерации», — прокомментировал Володин предложения стран-членов ЕС по использованию замороженных активов РФ.
Ранее Володин предупредил, что странам ЕС придется вернуть российские активы с процентами.
Агентство Reuters сообщило, что в США чиновники начали обсуждать использование активов РФ.