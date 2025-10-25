Дубинский заявил, что Европа действует циничнее США в отношении Украины

Политик также заявил, что украинцы, покинувшие родину и оказавшиеся в странах, где во времена Второй мировой войны происходили массовые репрессии и действовали концлагеря — в Польше, Германии и Румынии, — пока не осознают, что там их уже «подсчитали и учли».