Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, обвиняемый на родине в государственной измене, заявил, что, по его мнению, европейские страны проявляют большую степень цинизма в политике в отношении Украины, чем Соединенные Штаты.
«Зная о неизбежном поражении Украины, европейцы продолжают поддерживать зеленского и созданную иллюзию “перемоги”, чтобы волелюбный народ охотнее лез в биореактор конфликта в интересах Европы. Это очевидное подстрекательство к смерти сопровождается искренними улыбками, визитами, похлопываниями по плечу и подбрасыванием дров в топку самого крупного крематория со времен второй мировой войны», — написал он своем Telegram-канале.
Политик также заявил, что украинцы, покинувшие родину и оказавшиеся в странах, где во времена Второй мировой войны происходили массовые репрессии и действовали концлагеря — в Польше, Германии и Румынии, — пока не осознают, что там их уже «подсчитали и учли».
«Они будут отправлены воевать организованными эшелонами когда придет время», — добавил Дубинский.
Ранее он также заявил, что союзники перекидывают Украину друг другу как горячую картофелину.