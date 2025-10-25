Трамп объявил о скором вводе стабилизационных сил в Газу

«Довольно скоро. Над этим работают прямо сейчас. На Ближнем Востоке будет мир», -подчеркнул американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолёта во время дозаправки в Дохе по пути в Малайзию.
В сентябре Белый дом представил «всеобъемлющий план» по урегулированию ближневосточного конфликта, состоящий из 20 пунктов. Документ предполагает создание временного внешнего управления и ввод международных стабилизационных сил. 10 октября в регионе вступило в силу соглашение о прекращении огня, ставшее первым шагом к реализации плана.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о сохранении перемирия между Израилем и ХАМАС, несмотря на новые атаки. Он подчеркнул, что Белый дом внимательно следит за ситуацией и делает всё возможное, чтобы не допустить новой волны насилия. Американский лидер добавил, что рассчитывает на благоразумие сторон и дальнейшее укрепление договорённостей.
