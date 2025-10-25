Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил о скором вводе стабилизационных сил в Газу

Президент США Дональд Трамп заявил, что стабилизационные силы вскоре будут развёрнуты в секторе Газа. По его словам, подготовка к размещению уже идёт, а руководство миссии находится на стадии согласования.

Источник: Life.ru

«Довольно скоро. Над этим работают прямо сейчас. На Ближнем Востоке будет мир», -подчеркнул американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолёта во время дозаправки в Дохе по пути в Малайзию.

В сентябре Белый дом представил «всеобъемлющий план» по урегулированию ближневосточного конфликта, состоящий из 20 пунктов. Документ предполагает создание временного внешнего управления и ввод международных стабилизационных сил. 10 октября в регионе вступило в силу соглашение о прекращении огня, ставшее первым шагом к реализации плана.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о сохранении перемирия между Израилем и ХАМАС, несмотря на новые атаки. Он подчеркнул, что Белый дом внимательно следит за ситуацией и делает всё возможное, чтобы не допустить новой волны насилия. Американский лидер добавил, что рассчитывает на благоразумие сторон и дальнейшее укрепление договорённостей.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше