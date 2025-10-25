«Не собираюсь тратить время зря»: Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Украина, США и Россия довольно близки к разрешению украинского конфликта дипломатическим путем. Об этом 25 октября сообщил специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, прекращение огня на Украине — не решение конфликта, так как Россия планирует добиться его полного окончания.