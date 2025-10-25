«Не собираюсь тратить время зря»: Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным только при условии, что у него будет понимание о заключении сделки по урегулированию на Украине.
— Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Путиным, — заявил он.
Так американский лидер ответил на вопрос журналистов, на каких условиях он согласится снова назначить встречу с главой РФ, передает РИА Новости.
Украина, США и Россия довольно близки к разрешению украинского конфликта дипломатическим путем. Об этом 25 октября сообщил специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, прекращение огня на Украине — не решение конфликта, так как Россия планирует добиться его полного окончания.
До этого стало известно, что Дональд Трамп намерен затронуть на встрече с главой Китая Си Цзиньпином тему урегулирования российско-украинского конфликта.