В Северной Каролине в результате стрельбы погибли два человека, 11 пострадали

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельба в окрестностях американского города Мэкстон (штат Северная Каролина) унесла жизни двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу шерифа округа Робсон.

«Тринадцать человек получили огнестрельные ранения, двое из них скончались, еще несколько были крайне серьезно ранены», — говорится в заявлении на странице офиса шерифа в Facebook.

Стрельба произошла на большой вечеринке, на месте происшествия находились более 150 человек. Местные власти заявили, что ведется расследование инцидента, непосредственной угрозы для жителей нет. -0-