Рекордное недовольство: 66% немцев критикуют кабинет Мерца

Уровень недовольства немцев работой правительства ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца достиг беспрецедентных высот. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на данные опроса, проведённого социологическим институтом INSA.
Согласно результатам исследования, 66% опрошенных выражают недовольство деятельностью кабинета министров Мерца — это на три процентных пункта выше по сравнению с предыдущим опросом от 10 октября.
При этом только 25% заявили, что довольны работой правительства, а 9% затруднились с ответом. В то же время падает и уровень доверия к самому канцлеру: положительно оценивают его действия лишь 26%, тогда как 62% относятся критически, а 12% не смогли определиться.
«Большинство немцев недовольны “черно-красной коалицией” (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия, СДПГ), рассчитывают на досрочный уход правительства и не верят, что заявление Мерца о “городском облике” улучшит позиции ХДС/ХСС», — подчеркнул руководитель INSA Херман Бинкерт, комментируя слова канцлера о том, что миграция якобы формирует облик городов Германии.
Уточняется, что опрос был проведён 23−24 октября и включал 1 003 респондента.
Недавно Мерц сделал неожиданное заявление про экономику ФРГ. Канцлер заявил, что немцы больше не могут жить роскошно.