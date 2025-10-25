Конструктор рассказал о новой российской «Царь-бомбе», которая открывает дорогу к победе

Конструктор и кандидат технических наук Игорь Васильев рассказал, что последняя версия КАБ-500С оснащена системой спутниковой навигации, умной головкой самонаведения и складными крыльями, которые раскрываются в полёте. Благодаря этому бомба способна поражать цель на расстоянии до 200 километров — самолёту даже не нужно заходить в зону ПВО противника. При этом принцип действия у боеприпаса прост: «сбросил и забыл».
«Эта бомба открывает нашей армии дорогу к победе. Мы сделали мощное, надёжное и технологичное оружие, способное работать в любых погодных условиях, днём и ночью», — заявил Васильев в беседе с kp.ru.
По словам конструктора, КАБ-500С стала символом новой эпохи в российской авиации, сочетая в себе советскую мощь и современные технологии.
Ранее Life.ru писал, что российская армия установила рекорд по применению корректируемых авиабомб в зоне СВО, сбросив 268 КАБ за одни сутки. Эти удары пришлись по военным объектам Украины.
