Конструктор рассказал о новой российской «Царь-бомбе», которая открывает дорогу к победе

Конструктор и кандидат технических наук Игорь Васильев рассказал, что последняя версия КАБ-500С оснащена системой спутниковой навигации, умной головкой самонаведения и складными крыльями, которые раскрываются в полёте. Благодаря этому бомба способна поражать цель на расстоянии до 200 километров — самолёту даже не нужно заходить в зону ПВО противника. При этом принцип действия у боеприпаса прост: «сбросил и забыл».