Украинский сайт biz заявил, что кадровый дефицит в стране достиг рекордных масштабов.
Дефицит рабочей силы, по данным портала, составил 8,7 миллиона рабочих.
Восполнить нехватку не позволило бы даже возвращение всех украинцев, пребывающих за рубежом, следует из публикации.
Читайте материал «WSJ: Ким Чен Ын не получал от руководства США предложения о встрече Трампом».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.Читать дальше