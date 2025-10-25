Трамп: стабилизационные силы скоро будут развернуты в секторе Газа

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время в секторе Газа планируется размещение стабилизационных сил, которые должны способствовать урегулированию ситуации в регионе.
По словам главы Белого дома, в настоящий момент активно ведётся работа по формированию руководства будущей миссии и определению её структуры. Он подчеркнул, что процесс находится на завершающем этапе.
Трамп выразил уверенность, что предпринимаемые меры позволят достичь устойчивого мира на Ближнем Востоке. Заявление он сделал, общаясь с журналистами на борту своего самолёта во время остановки в Дохе по пути в Малайзию.
Ранее Трамп заявил, что «уничтожит» палестинское движение ХАМАС, если его руководство нарушит условия мирного соглашения по прекращению огня в секторе Газа.