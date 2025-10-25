Королевские драгоценности из Лувра в целях безопасности перевезли в подземное хранилище Банка Франции

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Драгоценные украшения из Лувра перемещены в хранилище Банка Франции для проведения проверки уровня безопасности в музее. Об этом передает Казинформ со ссылкой на RTL.
По данным источника, перевозка ценностей состоялась 24 октября при усиленных мерах охраны. Банк Франции, где разместили экспонаты, находится всего в 300 м от здания Лувра.
Какие именно изделия были перемещены, не уточняется. В RTL отмечают, что речь идет как о королевских украшениях из Галереи Аполлона, так и о других ювелирных экспонатах, ранее выставленных в разных залах музея. Все они помещены в главный сейф Банка Франции — подземное хранилище на глубине 26 м, где также хранится около 90% золотого запаса страны.
Как ранее сообщалось, 19 октября прокурор Парижа Лор Беко заявила, что четверо грабителей проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, вскрыли витрины в Галерее Аполлона и похитили девять украшений. Среди них была корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III, украшенная 1 354 бриллиантами, которую злоумышленники уронили при побеге. По оценке следствия, преступление совершили профессионалы, а общая стоимость похищенных драгоценностей составляет около 88 млн евро.
Директор Лувра Лоранс де Кар признала недостатки в системе наружного наблюдения музея и объявила о ряде новых мер безопасности. Она также признала ошибки и подала прошение об отставке.
Президент страны Эммануэль Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра королевские сокровища. -0-