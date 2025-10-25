Ричмонд
Власти Индии решили бороться со смогом при помощи искусственного дождя

Воздух Дели было решено очистить от опасного смога при помощи технологии искусственного дождя, сказала главный министр города Рекха Гупта.

Эксперимент предполагается провести 28−30 октября, если погодные условия будут подходящими.

Эксперты завершили подготовку к засеву облаков и провели испытания технологии. Технология позволяет увеличить количество дождей, но если облаков в небе не будет, провести испытание технологии не удастся, сказал министр экологии Манджиндер Сингх Сирса.

