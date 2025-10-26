Еврокомиссар заявила о неготовности ЕС к изъятию российских активов

По ее словам, другие страны ЕС, где хранятся активы Центробанка РФ, не предпринимают достаточных мер, чтобы использовать проценты от замороженных средств для помощи Киеву. Бельгия, которая держит большую часть средств в финансовом депозитарии Euroclear, уже перечислила накопленные проценты на поддержку военных усилий Украины против России, заявила еврокомиссар.
Соответствующий план ЕК предполагает, что активы будут направлены Киеву в качестве «репарационного кредита», подлежащего возврату только в маловероятном случае, если Россия в будущем возместит ущерб, нанесенный боевыми действиями.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заблокировал этот план на саммите лидеров Европейского совета в Брюсселе в четверг вечером, поскольку опасался, что его страна столкнется с юридическими и финансовыми санкциями со стороны Москвы.