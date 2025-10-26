Еврокомиссар заявила о неготовности ЕС к изъятию российских активов

По ее словам, другие страны ЕС, где хранятся активы Центробанка РФ, не предпринимают достаточных мер, чтобы использовать проценты от замороженных средств для помощи Киеву. Бельгия, которая держит большую часть средств в финансовом депозитарии Euroclear, уже перечислила накопленные проценты на поддержку военных усилий Украины против России, заявила еврокомиссар.