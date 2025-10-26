Трамп считает, что есть высокие шансы на заключение обстоятельной торговой сделки с Китаем

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает высокой вероятность достижения торговой сделки с Китаем на предстоящей на следующей неделе встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом передает ТАСС.
«Полагаю, у нас есть действительно хороший шанс заключить весьма всеобъемлющее соглашение», — сказал он журналистам пресс-пула Белого дома на борту своего самолета во время дозаправки в Дохе на пути в Малайзию.
«Я хочу, чтобы о наших фермерах позаботились, а он тоже хочет чего-то добиться. Мы обсудим многое», — добавил Трамп.
Встреча лидеров США и Китая должна состояться 30 октября на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея. -0-