Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает, что есть высокие шансы на заключение обстоятельной торговой сделки с Китаем

«Полагаю, у нас есть действительно хороший шанс заключить весьма всеобъемлющее соглашение», — сказал он журналистам пресс-пула Белого дома на борту своего самолета во время дозаправки в Дохе на пути в Малайзию.

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает высокой вероятность достижения торговой сделки с Китаем на предстоящей на следующей неделе встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом передает ТАСС.

«Полагаю, у нас есть действительно хороший шанс заключить весьма всеобъемлющее соглашение», — сказал он журналистам пресс-пула Белого дома на борту своего самолета во время дозаправки в Дохе на пути в Малайзию.

«Я хочу, чтобы о наших фермерах позаботились, а он тоже хочет чего-то добиться. Мы обсудим многое», — добавил Трамп.

Встреча лидеров США и Китая должна состояться 30 октября на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше