СМИ: Литва снова закрыла оба КПП на границе с Беларусью

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва закрыла оба КПП на границе с Беларусью до 02.00 26 октября на фоне захода метеозондов в ее пространство. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
ГТК: Литва дважды за неделю закрывала границу без предупреждения, это беспрецедентный шаг.
«Литва закрыла оба КПП на границе с Беларусью после того, как наполненные гелием метеозонды зашли на территорию прибалтийской страны», — пишет агентство.
Распоряжением властей закрыты два автодорожных КПП, находящиеся в деревне Медининкай и районном центре Шальчининкай.
Ранее аэропорт Вильнюса сообщал о приостановке полетов до 02.00 26 октября из-за движения аэростатов в его направлении. -0-