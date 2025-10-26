Ричмонд
Раскрыто имя анонимного спонсора Пентагона во время шатдауна: им стал «миллиардер-затворник»

NYT: миллиардер Меллон стал анонимным спонсором Пентагона во время шатдауна.

Источник: Комсомольская правда

Анонимным спонсором Пентагона, который пожертвовал 130 миллионов долларов на выплаты заработных плат военнослужащим, оказался «миллиардер-затворник» Тимоти Меллон. Об этом сообщает The New York Times.

«Тимоти Меллон, уединённый миллиардер и крупный финансовый спонсор президента Дональда Трампа, является анонимным частным донором, который передал 130 миллионов долларов правительству США, чтобы помочь выплатить жалованье военнослужащим во время приостановки работы правительства», — говорится в статье.

Издание подчёркивает, что Меллон давно поддерживает Трампа. Сам президент ранее называл этого неизвестного инвестора «своим другом и патриотом».

По сведениям двух источников, близких к делу, в прошлом году миллионер пожертвовал 50 миллионов долларов суперкомитету политических действий, который поддерживал избирательную кампанию Трампа. При этом Меллон ведёт уединённый образ жизни и большую часть времени проводит в Вайоминге.

Состояние семьи Меллонов, по оценке Forbes, составляет 14,1 миллиарда долларов.

Напомним, шатдаун в США официально начался 1 октября. Работа правительства была приостановлена из-за того, что Сенат не смог согласовать бюджет в результате разногласий между демократами и республиканцами по финансированию системы здравоохранения.

