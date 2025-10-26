Трамп: встреча с Путиным состоится при наличии уверенности в сделке

«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время впустую. У меня всегда были прекрасные отношения с [президентом России] Владимиром Путиным, но это очень разочаровало. Между ними двумя, между [президентом Украины Владимиром] Зеленским и Путиным, много ненависти. Ненависть огромная», — заявил глава Белого дома, беседуя с журналистами на борту своего самолета.