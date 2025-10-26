Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва снова закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за «вторжения» метеозондов

Литва временно закрыла оба пункты пропуска на границе с Белоруссией до 02:00 по московскому времени из-за якобы проникновения в своё воздушное пространство метеорологических зондов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник: Life.ru

Ранее вильнюсский аэропорт также приостановил приём и отправление рейсов до 02:00 мск из-за неопознанных объектов в небе.

Сутками ранее Литва также временно закрывала границу с Республикой Беларусь, поскольку литовским властям показалось, что оттуда кто-то запускает зонды для нелегальной транспортировки белорусских сигарет. В итоге 1600 машин утром стояли и ждали открытия КПП. В субботу около полудня Литва вновь запустила трансграничное движение.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.