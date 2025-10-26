Литва снова закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за «вторжения» метеозондов

Ранее вильнюсский аэропорт также приостановил приём и отправление рейсов до 02:00 мск из-за неопознанных объектов в небе.
Сутками ранее Литва также временно закрывала границу с Республикой Беларусь, поскольку литовским властям показалось, что оттуда кто-то запускает зонды для нелегальной транспортировки белорусских сигарет. В итоге 1600 машин утром стояли и ждали открытия КПП. В субботу около полудня Литва вновь запустила трансграничное движение.
