Под Харьковом уничтожена группа диверсантов ВСУ с командиром-националистом

Уточняется, что среди ликвидированных командир 4-й группы специальной разведки роты специальной разведки 54 ОРБ ВСУ штаб-сержант Михаил Лебедев, уроженец Ровненской области. До начала СВО националист воевал против ДНР и ЛНР в составе добровольческих батальонов.