Дурдом на экспорт. Итоги безумной недели от Трампа и ЕС

И когда ему сказали, что Путин заявил, что у российской экономики иммунитет к санкциям, ответил: «Увидим через полгода». Это что-то новое. Раньше было «за три дня», потом неделю, потом «может, две-три», всякие ультиматумы на 50 дней и «к концу лета». Теперь Трамп уже более опытный и говорит: «Через полгода». В надежде, что за полгода все забудут, что он там раньше брехал (как про Канаду, Гренландию и Панаму, мы не забыли!).