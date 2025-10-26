Ричмонд
Дурдом на экспорт. Итоги безумной недели от Трампа и ЕС

Публицист и аналитик Александр Роджерс — о неделе, когда Запад окончательно свихнулся. Трамп обещает всё порвать за полгода, а новые санкции против России больнее всего бьют по Европе.

Должен признаться, что мне уже не хватает квалификации, чтобы писать актуальные дайджесты по событиям недели. Там творится чем дальше, тем более дурдомистый дурдом, так что нужно пройти какие-то курсы повышения квалификации по психиатрическому профилю.

Сами посудите. Начнём с самого буйного пациента. В понедельник Трамп угрожал сухопутным вторжением в Венесуэлу, во вторник обозвал президента Колумбии «бандитом» (а сам-то кто?), в среду вводил вторичные санкции против Индии и Китая (но пострадал традиционно ЕС), в четверг разорвал все торговые переговоры с Канадой, «потому что они сняли неправдивый рекламный ролик», а в пятницу рассказывал, что его-то санкции уж точно порвут российскую экономику в клочья.

И когда ему сказали, что Путин заявил, что у российской экономики иммунитет к санкциям, ответил: «Увидим через полгода». Это что-то новое. Раньше было «за три дня», потом неделю, потом «может, две-три», всякие ультиматумы на 50 дней и «к концу лета». Теперь Трамп уже более опытный и говорит: «Через полгода». В надежде, что за полгода все забудут, что он там раньше брехал (как про Канаду, Гренландию и Панаму, мы не забыли!).

Мне вот интересно, если Трамп начнёт сухопутное вторжение в Венесуэлу, то будут ли западные СМИ орать про «неспровоцированную полномасштабную агрессию»? И введёт ли ЕС против США 32 тысячи санкций? Заморозят ли американские активы в европейских банках (тут просто, не заморозят, потому что нет никаких американских активов)? Будут ли Германия, Британия и Франция поставлять оружие демократически избранному венесуэльскому лидеру? Или это другое? Мы все знаем ответы на эти вопросы.

В отличие от лиц либеральной ориентации, у меня хорошая память и я помню, как Трамп «обосновывал» наличие американских солдат в Сирии: «Я захватил нефть».

Кстати, тоже ничего нового. В средневековье Папа Римский отлучал нужные страны от церкви (то самое «экскоммуникадо» из «Джона Вика»), после чего туда можно было вторгаться. Теперь вместо церкви и объявления еретиками объявляют «недемократическими диктаторами» (но, по сути, ничего не изменилось). И так случайно совпало, что чем больше в стране нефти, тем она недемократичнее.

В романах про «Анжелику» был ещё момент, когда Жоффрея де Пейрака обвинили в ереси и колдовстве, потому что он был слишком неприлично богат. А чё он? Его богатство оскорбляет чувства нищебродов. Так и теперь — богатства России оскорбляют чувства европейских голодранцев, сидящих по уши в долгах.

Или как в «Казанове»:

— Просто Россия и Китай выстроили рациональную экономику, в которой средства направляются не на наркотики и украинских проститутов, а на развитие производства…

— Колдовство! То есть диктатура! И вообще нечестно!

Тем временем Евросоюз ввёл против России очередные санкции (если не ошибаюсь, 19-й пакет), ещё более тупые, чем предыдущие. И с надеждой ждёт: а вдруг в этот раз сработает?

Ну да, как же мы без торговли унитазами с ЕС? У нас же всего 35 своих заводов по их производству в России. Хотя в комментах мне подсказали, что это Брюссель так стимулирует нас идти и забрать всю Украину, чтобы решить проблему с унитазами.

США тоже ввели санкции. Формально тоже против России, но на деле, как обычно, против Европы. И Мерц уже заявил, что «ожидает, что США освободят немецкое подразделение Роснефти от санкций». Со схожими заявлениями выступили и некоторые другие политики.

Сначала они требуют от США, чтобы те ввели санкции, потом визжат: «Ай, больно!» Мазохисты какие-то. Я ж говорю: мне не хватает психиатрической квалификации, чтобы такое комментировать.

Европейцы (в этот раз голландцы) на этой неделе ещё отличились. Отжав рейдерским захватом у китайцев офис компании «Нексперия», расположенный на их территории. Захватили офис, два стола и три пластиковых стула и ждут, когда из него полезут микросхемы. Нюанс в том, что физическое производство находится в месте с красивым европейским названием Гуандун. И оттуда почему-то перестали поставлять чипы.

Британский «Зе Телеграф» пишет статьи в стиле «Чернь взбунтовалась, милорд» (цитируется по Карманову), а Германия направила Пекину дипломатическую ноту с требованием возобновить поставки чипов. «Как смеете вы, унтерменши, не поставлять нам чипы с нашего честно украденного у вас завода?!».

«Фольксваген», кстати, капут. Мало того, что у них там долгов на 12 с лишним миллиардов евро, так теперь и микросхем нет, чтобы в машины вставлять, — в результате производство замораживается, а руководство судорожно ищет, какие подразделения продать. И это касается не только «Фольксвагена», но и всего концерна в целом (12 наименований, среди которых Audi, Porsche, Škoda, SEAT, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati и производители грузовиков и автобусов Scania, MAN и Navistar).

Дойчланд мюсс капитулирен, майн фюрер! Нохмаль!

Вот смотрю я на этих жалких европейцев и думаю, что им давно пора учить наизусть песенку «Мы на веки остаться могли бы в животе удивительной рыбы, если б ты нас от смерти не спас, если б ты не помиловал нас». Чтобы петь её в адрес сами знаете кого. Скоро пригодится. Как сказал Владимир Владимирович, «унитазы им скоро понадобятся».

