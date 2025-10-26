СМИ: Уровень недовольства жителей Германии работой правительства Мерца достиг рекордных 66%

По данным исследования, 66% респондентов недовольны деятельностью кабинета министров Мерца. Это на три процентных пункта больше, чем по итогам аналогического опроса 10 октября. Лишь 25% заявили о том, что довольны работой правительства. Еще 9% затруднились с ответом. Падает и уровень доверия к самому канцлеру. Только 26% довольны его действиями, в то время как 62% заявили об обратном. 12% не смогли дать ответа.