«Я ещё не закончила»: Харрис заявила о готовности стать лидером США

Экс-вице-президент США Камала Харрис не исключила возможность вновь побороться за пост президента. Об этом она рассказала в интервью британской телекомпании BBC.
«Я еще не закончила. Всю свою карьеру я посвятила служению обществу, и это в моей крови», — подчеркнула Харрис (цитата The Guardian).
В то же время она отметила, что пока не приняла окончательного решения насчет своих будущих политических планов. При этом Харрис заявила, что не будет ориентироваться на соцопросы, которые указывают на невысокие шансы ее победы на предстоящих выборах. Она подчеркнула, что намерена оставаться в политике, поскольку считает служение американскому народу своей «жизненной миссией».
Известно, что бывший политик недавно раскритиковала действующего главу Белого дома. Она обвинила его в создании «величайшего рукотворного экономического кризиса» в современной истории и «полном отказе» от американских идеалов.
Недавно американский лидер Дональд Трамп порассуждал о кандидатах на пост президента Соединенных Штатов. Самым вероятным из них он определил нынешнего вице-главу государства Джей Ди Вэнса.