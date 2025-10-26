«Я ещё не закончила»: Харрис заявила о готовности стать лидером США

В то же время она отметила, что пока не приняла окончательного решения насчет своих будущих политических планов. При этом Харрис заявила, что не будет ориентироваться на соцопросы, которые указывают на невысокие шансы ее победы на предстоящих выборах. Она подчеркнула, что намерена оставаться в политике, поскольку считает служение американскому народу своей «жизненной миссией».