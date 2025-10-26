Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подполье сообщило о мощных взрывах в Чернигове

Вооружённые силы России атаковали объекты энергетики и пункты временной дислокации ВСУ в городе Чернигов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: Life.ru

«Город под серьёзной атакой. Прилетает в основном по энергетике, есть прилёты в ПВД с бандеровцами», — указал Лебедев в своём телеграм-канале.

По данным сопротивления, Чернигов уже около двух недель остаётся без электричества и частично без водоснабжения.

Напомним, что перед этим в Черниговской области зафиксировали прилёт по промышленному предприятию. Там после взрыва вспыхнул пожар. Также сообщалось о перебоях с электричеством, которые фиксировали в разных районах региона.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.