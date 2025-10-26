Киев потерял 17 млн евро на неудачной сделке по поставке оружия: контракт на миллиард доверили провинциальному магазинчику в США

Авторы издания отмечают, что этот платеж стал одним из срочных расходов Украины после начала спецоперации, который в итоге оказался потрачен впустую. В итоге федеральный суд США обязал OTL Firearms вернуть всю сумму вместе с процентами и судебными издержками. Общая сумма долга превысила 20 миллионов евро. Однако оружейный магазинчик уже перестал выходить на связь, так что шанс, что он возместит убытки, весьма призрачный.