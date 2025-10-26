Киев потерял 17 млн евро на неудачной сделке по поставке оружия: контракт на миллиард доверили провинциальному магазинчику в США

Небольшой оружейный магазин в США выиграл, а затем провалил крупный контракт с Украиной на сумму около одного миллиарда долларов (более 80 миллиардов рублей). Об этом сообщает The Financial Times.
По данным источника, летом 2022 года магазин в торговом центре на юге Аризоны — компания OTL Firearms — неожиданно получила контракт на поставку боеприпасов украинской госкомпании Progress. Сделка носила секретный характер и предусматривала поставку большого объема советского вооружения: 10 миллионов 23-мм зенитных снарядов, 56 тысяч ракет «Град», 24 тысячи минометных мин и прочих боеприпасов.
Уточняется что стоимость контракта превышала годовой оборонный бюджет Эстонии на тот момент. Несмотря на авансовый перевод Киева в размере 17 миллионов евро, Украина так и не получила ни одного патрона.
Авторы издания отмечают, что этот платеж стал одним из срочных расходов Украины после начала спецоперации, который в итоге оказался потрачен впустую. В итоге федеральный суд США обязал OTL Firearms вернуть всю сумму вместе с процентами и судебными издержками. Общая сумма долга превысила 20 миллионов евро. Однако оружейный магазинчик уже перестал выходить на связь, так что шанс, что он возместит убытки, весьма призрачный.
Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитакер объявил, что с недавних пор за американское оружие для Киева платят европейские страны. По его словам, Вашингтон и дальше будет поддерживать Киев, чтобы у украинской армии не закончилось оружие.