На родине Зеленского мобилизовали рикшу-инвалида по кличке «Сашка-Грузовик»

Ранее Life.ru сообщал о смерти мобилизованного в учебном центре ВСУ. 35-летний Вячеслав Бек из Ужгорода, страдавший тяжёлой формой сахарного диабета, был доставлен в учебный центр в субботу, а уже в понедельник стал жаловаться на ухудшение самочувствия.