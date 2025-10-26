Трамп ужесточил торговые пошлины против Канады из-за рекламы во время бейсбола

Верховный суд США сейчас готовится рассмотреть законность пошлин, введённых администрацией Трампа против Канады и других стран. Слушания по делу назначены на ноябрь. Поводом для иска стало резкое увеличение таможенных сборов на ряд канадских товаров с 25% до 35%, которое Трамп инициировал после провала торговых переговоров. Особенно сильно пострадали экспортёры стали и алюминия, для которых пошлины были подняты до 50%.