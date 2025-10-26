В крупнейшем Диснейленде во Флориде за 10 дней погибли три человека

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий человек погиб на территории крупнейшего в США Диснейленда во Флориде «Мир Уолта Диснея» (Walt Disney World) менее чем за две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету New York Post (NYP).
По информации газеты, инцидент со смертельным исходом произошел с мужчиной в отеле Disney’s Contemporary Resort недалеко от парка Magic Kingdom. Причины произошедшего и личность погибшего не уточняются.
NYP подчеркивает, что это третья смертельная трагедия за последнее время. 17 октября Саммер Эквитц покончила с собой в этом же отеле Disney’s Contemporary Resort, а 22 октября мужчине стало плохо на одном из аттракционов, позже он скончался в больнице. -0-