Трамп выставил ХАМАС ультиматум и потребовал вернуть тела погибших заложников

Напомним, Израиль и ХАМАС подписали мирный договор под руководством Трампа. Он называл этот документ историческим, заявляя о начале нового этапа. Режим прекращения огня вступил в силу 9 октября, но «вечный мир» не длился долго, так как Израиль вновь начал бомбардировки Газы. Премьер-министр Израиля Нетаньяху сказал, что первыми нарушили тишину не ЦАХАЛ, а боевики, обстрелявшие их позиции. В этой ситуации он отдал приказ уничтожить все точки сопротивления ХАМАС и предложил официально назвать конфликт «Войной за возрождение».