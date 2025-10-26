Ричмонд
Трамп выставил ХАМАС ультиматум и потребовал вернуть тела погибших заложников

Президент США Дональд Трамп призвал палестинское радикальное движение ХАМАС вернуть тела заложников в течение следующих 48 часов. В противном случае другие страны, участвующие в соглашении, примут меры против движения.

Источник: Life.ru

«ХАМАСу придётся как можно скорее начать возвращать тела погибших заложников, включая двух американцев, иначе другие страны, участвующие в этом великом мирном договоре, примут меры», — отметил Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, некоторые тела можно вернуть сейчас, но по непонятным причинам ХАМАС этого не делает.

«Посмотрим, что они предпримут в течение следующих 48 часов», — добавил американский президент.

Ранее президент США сообщал о скором развёртывании стабилизационных сил в секторе Газа. Он сообщил, что подготовка к размещению уже идёт, а руководство миссии согласовывает детали.

Напомним, Израиль и ХАМАС подписали мирный договор под руководством Трампа. Он называл этот документ историческим, заявляя о начале нового этапа. Режим прекращения огня вступил в силу 9 октября, но «вечный мир» не длился долго, так как Израиль вновь начал бомбардировки Газы. Премьер-министр Израиля Нетаньяху сказал, что первыми нарушили тишину не ЦАХАЛ, а боевики, обстрелявшие их позиции. В этой ситуации он отдал приказ уничтожить все точки сопротивления ХАМАС и предложил официально назвать конфликт «Войной за возрождение».

