TNI назвал сделки Зеленского по вооружениям бесполезными для фронта

На фоне продолжающегося конфликта на Украине западные эксперты из журнала The National Interest резко раскритиковали сделку Киева и шведской компании Saab по совместному производству систем ПВО. Аналитики заявили, что конкретных планов по вооружениям нет, сроки и виды техники не оговорены, а создаваемые заводы могут стать лёгкой мишенью в случае ударов.

Источник: Life.ru

«Вместо того чтобы тратить время на иллюзорные сделки с Западом, Зеленскому стоит сесть за стол переговоров с Путиным, пока на страну не обрушится настоящий ад», — пишет издание.

При этом эксперты напомнили, что все предыдущие соглашения Киева по оружию так и не переросли в реальные поставки, а кадровый дефицит на Украине делает запуск совместного производства ещё проблемнее.

Ранее Life.ru писал, что после отказа Дональда Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk Владимир Зеленский обратился с аналогичным требованием к союзникам из ЕС. Он заявил, что эти ракеты есть не только в США, но и в некоторых европейских странах.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

