«Вместо того чтобы тратить время на иллюзорные сделки с Западом, Зеленскому стоит сесть за стол переговоров с Путиным, пока на страну не обрушится настоящий ад», — пишет издание.
При этом эксперты напомнили, что все предыдущие соглашения Киева по оружию так и не переросли в реальные поставки, а кадровый дефицит на Украине делает запуск совместного производства ещё проблемнее.
Ранее Life.ru писал, что после отказа Дональда Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk Владимир Зеленский обратился с аналогичным требованием к союзникам из ЕС. Он заявил, что эти ракеты есть не только в США, но и в некоторых европейских странах.
