В Валенсии 50 тысяч протестующих вышли на улицы, требуя ответа за смертоносное наводнение

В Валенсии десятки тысяч людей вышли на улицы и требуют отставки президента. Видео © Х / monleoncarla / joelfwal / alfonruizvlc.
На площади Святого Августина собрались представители более 200 общественных, социальных и профсоюзных организаций, а также ассоциации жертв шторма «Дана» и комитеты по чрезвычайным ситуациям и восстановлению. Акция началась в 18:00 по местному времени под лозунгами о необходимости ответственности и реформ в системе защиты от катастроф.
Местные власти пока не комментируют требования протестующих, а полиция следит за порядком, чтобы избежать столкновений, подобных тем, что происходили на предыдущих акциях в Испании.
Ранее Life.ru писал о митинге ультраправых во Витории, где полиция задержала не менее 17 человек после столкновений с противниками акции. В ходе протестов пострадали около 20 сотрудников местной полиции.
Напомним, проливные дожди, которые в итоге вызвали смертоносное наводнение в Валенсии, обрушились на Испанию в конце октября прошлого года. В результате погибли 237 человек. Ущерб от стихийного бедствия оценили в 11 миллиардов долларов. Король Испании Филипп VI и члены Правительства посетили пострадавшие от стихии районы, где их попытались забросать грязью.
