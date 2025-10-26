В Валенсии 50 тысяч протестующих вышли на улицы, требуя ответа за смертоносное наводнение

На площади Святого Августина собрались представители более 200 общественных, социальных и профсоюзных организаций, а также ассоциации жертв шторма «Дана» и комитеты по чрезвычайным ситуациям и восстановлению. Акция началась в 18:00 по местному времени под лозунгами о необходимости ответственности и реформ в системе защиты от катастроф.