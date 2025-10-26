Поток украинских беженцев в Чехию вырос более чем вдвое за два месяца

Напомним, в конце августа украинское правительство сняло запрет на выезд за рубеж для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. После этого решения начался массовый отъезд молодых людей. Социальные сети Украины заполонили видео, в которых пользователи делятся опытом успешного пересечения границы. При этом за уклонение от призыва в условиях мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность со сроком лишения свободы до пяти лет.