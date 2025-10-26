Ричмонд
В ДТП на Кубани погибли три человека

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.

Источник: Аргументы и факты

В Белореченском районе Краснодарского края произошла крупная авария с участием двух легковых автомобилей, в результате которой погибли три человека, включая обоих водителей.

По предварительным данным, водитель Lada Priora, двигаясь вблизи поселка Дружный, потерял управление и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Kia Rio.

В результате удара на месте происшествия скончались водитель и пассажир Lada Priora, а также женщина, управлявшая Kia Rio. До прибытия медицинских служб спасти их не удалось.

Четверо несовершеннолетних пассажиров иномарки в возрасте от четырех до шестнадцати лет получили различные травмы и были доставлены в больницу. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Ранее на автодороге в Шушенском районе Красноярского края рейсовый автобус вылетел в кювет, в результате аварии пострадали восемь человек, включая двоих детей.