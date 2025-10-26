В ДТП на Кубани погибли три человека

Четверо несовершеннолетних пассажиров иномарки в возрасте от четырех до шестнадцати лет получили различные травмы и были доставлены в больницу. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.