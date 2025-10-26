Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT узнала имя анонимного спонсора Пентагона

Анонимное пожертвование Пентагону в размере $130 млн направил американский «миллиардер-затворник» Тимоти Меллон, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп не озвучивал имя спонсора, но назвал его «выдающимся гражданином».

Источник: AP 2024

25 октября Трамп сообщил, что Пентагон получил $130 млн в качестве пожертвования для выплаты компенсаций военнослужащим во время шатдауна. В разговоре с журналистами президент США пояснил, что анонимный спонсор «не хочет публичности».

Как пишет NYT, Тимоти Меллон — банкир и железнодорожный магнат. В 2024 году он пожертвовал $50 млн на президентскую кампанию Дональда Трампа. Forbes оценивает состояние господина Меллона в $14,1 млрд.

Правительство США приостановило работу 1 октября из-за разногласий республиканцев и демократов по поводу плана финансирования госорганов. Около 1,4 млн госслужащих отправлены в неоплачиваемые отпуска. Сотрудники критически важных отраслей, в числе которых медики, пограничники и военнослужащие, работают без зарплаты.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше