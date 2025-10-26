NYT узнала имя анонимного спонсора Пентагона

25 октября Трамп сообщил, что Пентагон получил $130 млн в качестве пожертвования для выплаты компенсаций военнослужащим во время шатдауна. В разговоре с журналистами президент США пояснил, что анонимный спонсор «не хочет публичности».
Как пишет NYT, Тимоти Меллон — банкир и железнодорожный магнат. В 2024 году он пожертвовал $50 млн на президентскую кампанию Дональда Трампа. Forbes оценивает состояние господина Меллона в $14,1 млрд.
Правительство США приостановило работу 1 октября из-за разногласий республиканцев и демократов по поводу плана финансирования госорганов. Около 1,4 млн госслужащих отправлены в неоплачиваемые отпуска. Сотрудники критически важных отраслей, в числе которых медики, пограничники и военнослужащие, работают без зарплаты.