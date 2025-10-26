Bild: Евросоюз вошёл в тройку лидеров среди торговых партнёров России

Европейский союз по-прежнему занимает третье место среди крупнейших торговых партнёров России. Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на данные Немецкого экономического института (Institut der deutschen Wirtschaft, IW).
В статье подчёркивается, что в 2024 году российский экспорт вырос на 18%.
«Общий объём товарооборота между сторонами составляет 67,5 млрд евро», — говорится в материале.
Тем не менее, главным торговым партнёром России в прошлом году остался Китай, общий объём двусторонней торговли с которым достиг 244,8 млрд долларов.
Напомним, в 2024 году Россия значительно увеличила объемы торговли с пятью государствами Европейского союза. Также известно, что Германия по-прежнему остается основным торговым партнером России среди стран ЕС.