Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: Евросоюз вошёл в тройку лидеров среди торговых партнёров России

Главным торговым партнёром России в прошлом году остался Китай.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз по-прежнему занимает третье место среди крупнейших торговых партнёров России. Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на данные Немецкого экономического института (Institut der deutschen Wirtschaft, IW).

В статье подчёркивается, что в 2024 году российский экспорт вырос на 18%.

«Общий объём товарооборота между сторонами составляет 67,5 млрд евро», — говорится в материале.

Тем не менее, главным торговым партнёром России в прошлом году остался Китай, общий объём двусторонней торговли с которым достиг 244,8 млрд долларов.

Напомним, в 2024 году Россия значительно увеличила объемы торговли с пятью государствами Европейского союза. Также известно, что Германия по-прежнему остается основным торговым партнером России среди стран ЕС.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше