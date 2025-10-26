Кирилл Дмитриев провёл серию встреч с представителями администрации Трампа в США

При этом источник не стал уточнять конкретных имен американских участников переговоров.
Известно, что в пятницу, 24 октября, Дмитриев находился в Нью-Йорке. Ранее портал Axios сообщал о возможной встрече главы РФПИ со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом в Майами 25 октября.
Напомним, Кирилл Дмитриев прибыл в США для обсуждения возобновления российско-американского диалога по вопросу урегулирования украинского конфликта. В интервью американской прессе он отметил, что власти Украины начали реальнее рассматривать свою позицию в рамках противостояния с РФ.
