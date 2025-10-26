Президентом Ирландии впервые стала женщина

После оглашения результатов выборов Кэтрин Коннолли выступила с речью. «Я буду президентом, который умеет слушать, размышлять и говорить, когда это необходимо. Я буду голосом за мир, голосом, который будет опираться на нашу политику нейтралитета», — сказала она (цитата по RTE).