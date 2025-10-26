Трамп сообщил о повышении импортных пошлин для Канады на 10 процентов

США повышают импортные пошлины для Канады на 10 процентов сверх тех тарифов, что уже действуют, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.
Он связал этот шаг с канадской рекламной кампанией, в которой используется образ 40-го американского президента Рональда Рейгана. В неё включили видеозапись с указанным политиком, сделанную в 1987 году.
В рекламном ролике Рейган осуждает пошлины. Трамп раскритиковал эту кампанию и назвал её фальсификацией.
«В связи с их серьёзным искажением фактов и враждебными действиями я увеличиваю пошлину для Канады на 10% сверх той, что они платят сейчас», — написал глава Белого дома на своей странице в соцсети Truth Social.
Он также потребовал от канадских властей незамедлительно удалить рекламу.
Напомним, ранее газета Financial Times писала, что власти Канады сократили тарифы на американский импорт, надеясь на положительный результат переговоров о торговом соглашении с США. 23 октября Трамп заявил, что из-за рекламы с Рейганом Вашингтон прекратил диалог с Оттавой по этому договору.