Первую женщину во главе церкви Англии назвали красивой фигурой на тонущем корабле

Публицист Руслан Калинчук в разговоре с газетой «Известия» заявил, что такие перформансы создаются потому, что церковь Англии загнала себя в угол из-за слепого следования либеральной повестке. Эксперт констатировал, что в Британии пытаются ориентироваться на тех, для кого церковь — это арт-галерея или место для тусовки. Такие люди, по его словам, всё равно никогда не будут ходить в храм. Калинчук считает, что Англиканскую церковь уже никто не думает спасать, а новая архиепископ — это просто «красивая фигура», которая будет медленно тонуть вместе с кораблём.