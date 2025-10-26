Дмитриев проведёт третий день встреч с американскими партнёрами 26 октября

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев за два дня провел несколько встреч с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Переговоры планируется продолжить 26 октября.
Однако с кем именно вел переговоры Дмитриев — не уточняется.
«Встречи с представителями администрации президента Трампа состоялись вчера, сегодня и продолжатся завтра», — рассказал ТАСС источник с российской стороны.
Ранее KP.RU анонсировал встречу Дмитриева со спецпосланником американского лидера по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом. Позднее спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что на будущей встрече с американским коллегой не будет обсуждать вопрос смягчения антироссийских санкций.
Накануне, в качестве дипломатического жеста, Дмитриев передал партнерам из США необычный презент: конфеты, содержащие цитаты российского лидера Владимира Путина.