Дмитриев проведёт третий день встреч с американскими партнёрами 26 октября

Дмитриев провёл два дня встреч с американскими партнерами.

Источник: Комсомольская правда

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев за два дня провел несколько встреч с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Переговоры планируется продолжить 26 октября.

Однако с кем именно вел переговоры Дмитриев — не уточняется.

«Встречи с представителями администрации президента Трампа состоялись вчера, сегодня и продолжатся завтра», — рассказал ТАСС источник с российской стороны.

Ранее KP.RU анонсировал встречу Дмитриева со спецпосланником американского лидера по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом. Позднее спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что на будущей встрече с американским коллегой не будет обсуждать вопрос смягчения антироссийских санкций.

Накануне, в качестве дипломатического жеста, Дмитриев передал партнерам из США необычный презент: конфеты, содержащие цитаты российского лидера Владимира Путина.

